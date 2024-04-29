Больше всего студентов – из Китая, Индии, Азербайджана, Марокко, Нигерии, Турции, Туркменистана, Грузии, России, Израиля. Об этом указано в исследовании Украинского государственного центра международного образования.

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Как получают высшее образование иностранцы в Украине

Однако во время военного положения только 15% иностранных студентов живут и учатся на территории нашего государства. Другие находятся у себя на родине или в другой стране.

При этом только 47% студентов, которые получают в Украине высшее образование, хотят вернуться сюда на очное обучение. 17% стремятся продолжить обучение дистанционно.

Самым популярным по количеству иностранных студентов является Харьковский национальный университет имени Каразина.

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Какие самые популярные специальности среди иностранцев

Самые популярные специальности, на которых учатся иностранцы в Украине, такие:

медицина;

стоматология;

фармация и промышленная фармация;

менеджмент.



На каких специальностях в Украине учатся иностранные студенты / Украинский государственный центр международного образования

Большинство студентов из-за войны получает образование дистанционно – 63%. Остальные – в очном или смешанном формате.

В период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в украинских ЗВО зарегистрировали только 14 341 приглашение на обучение для иностранцев. Это значительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения. Тогда было почти 50 тысяч.

Какие проблемы выделяют иностранные студенты

Почти треть студентов не видит проблем в украинском образовании. Другие видят в нашей системе образования такие недостатки:

экзамен КРОК (сложность и плохая подготовка);

военное положение;

коррупция и тому подобное.

В случае продолжения военного положения в Украине 56% иностранных студентов говорит о своем возвращении в Украину.