Кабмін має намір дозволити приватизацію університетів

Уряд України планує дозволити приватизацію закладів вищої освіти та їхнього майна. Мораторій на це можуть зняти.

Про це йдеться у публікації Дзеркала тижня. Вона містить аналіз законопроєкту про Державний бюджет України на 2025 рік.

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Яка доля чекає на виші в Україні

ЗМІ пише, що у в Перехідних положеннях до проєкту закону з'явився пункт про зняття мораторію на приватизацію ЗВО. Документ, зокрема, містить норми про зупинення дії норм законів, які забороняють приватизацію: "Про освіту" (стаття 80) і "Про приватизацію державного і комунального майна" (стаття 4).

Очільник Профспілки освітян Києва та член Спілки ректорів ЗВО Олександр Яцунь каже, що цей законопроєкт містить однозначні ризики для вищої освіти.

Скасування заборони на приватизацію державних закладів вищої освіти може призвести не лише до неефективного управління їхнім майном, а й до його використання не за призначенням – не для провадження освітньої діяльності. З профспілкою ці норми не обговорювалися, як і зі Спілкою ректорів закладів вищої освіти України,

– зазначив він.

І додав, що Закон про державний бюджет передусім є фінансовим документом, він не має вносити зміни до інших законів.

Будь-які рішення щодо змін освітнього законодавства мають прийматися після широкого висвітлення та обговорення із залученням представників закладів вищої освіти, профспілки, інших інститутів громадянського суспільства,

– переконує Яцунь.

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Що кажуть у Раді

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак зазначає, що пропозицію уряду про зняття мораторію на приватизацію університетів та їхнього майна не підтримають. Він здивований наявністю такої норми, зокрема в час війни.

Переконаний, що парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримає таких ідей. Ми будемо подавати поправки до законопроєкту про держбюджет,

– заявив Бабак.