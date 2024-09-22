Об этом говорится в публикации Зеркала недели. Она содержит анализ законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

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Какая судьба ждет вузы в Украине

СМИ пишет, что в Переходных положениях к проекту закона появился пункт о снятии моратория на приватизацию ЗВО. Документ, в частности, содержит нормы о приостановлении действия норм законов, которые запрещают приватизацию: "Об образовании" (статья 80) и "О приватизации государственного и коммунального имущества" (статья 4).

Глава Профсоюза педагогов Киева и член Союза ректоров ЗВО Александр Яцунь говорит, что этот законопроект содержит однозначные риски для высшего образования.

Отмена запрета на приватизацию государственных высших учебных заведений может привести не только к неэффективному управлению их имуществом, но и к его использованию не по назначению – не для осуществления образовательной деятельности. С профсоюзом эти нормы не обсуждались, как и с Союзом ректоров высших учебных заведений Украины,

– отметил он.

И добавил, что Закон о государственном бюджете прежде всего является финансовым документом, он не должен вносить изменения в другие законы.

Любые решения по изменениям образовательного законодательства должны приниматься после широкого освещения и обсуждения с привлечением представителей высших учебных заведений, профсоюза, других институтов гражданского общества,

– убеждает Яцунь.

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Что говорят в Раде

Глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак отмечает, что предложение правительства о снятии моратория на приватизацию университетов и их имущества не поддержат. Он удивлен наличием такой нормы, в частности во время войны.

Убежден, что парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержит таких идей. Мы будем подавать поправки в законопроект о госбюджете,

– заявил Бабак.