Як студентам-контрактникам з окупованих територій перевестися на бюджет: інструкція
Джерело:Мінреінтеграції
Недавно частина українських студентів-контрактників отримала можливість вчитися безкоштовно. Їм дозволили перевестися на бюджетну форму.
За їхнє здобуття освіти заплатить держава. Так, це зможуть зробити студенти, які проживають або виїхали з тимчасово окупованих територій та із зон проведення бойових дій.
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Хто зі студентів-контрактників може перевестися на бюджет
Це можуть зробити мешканці 326 територіальних громад Донецької, Харківської Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей.
Також на бюджет можуть перевестися:
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій і їхні діти;
- люди, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
Однак це правило не стосується студентів, яких зарахували на контракт до 2021 року включно і вони здобувають такий ступінь освіти вперше.
Які документи потрібні
Для того, аби відповідним студентам перевестися на бюджет, потрібні такі документи:
- витяг з реєстру територіальної громади, який підтверджує місце проживання (перебування) людини станом на 24 лютого 2022 року;
- документ про освіту, здобуту у закладі, який розташований в окупації чи зоні активних бойових дій.
Куди надавати документи
Так, зібравши документи, треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. Він перевірить і внесе потрібну інформацію про студента до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в модулі "Здобувачі освіти".
При цьому у Мінреінтеграції нагадують, що студентів, які подадуть такі дані після 15 листопада, можуть перевести на бюджет вже у 2023 році.
Перевести студентів з ТОТ можуть на вакантні місця бюджетної форми навчання.
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Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році
- Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.
- За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.
- Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.
- Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.
- Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох
- На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.
- При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.
- Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.