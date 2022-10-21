Відповідне рішення сьогодні, 21 жовтня, ухвалив український уряд. Воно стосується студентів коледжів та вишів.

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Хто зі студентів зможе вчитися безкоштовно

У Мінреінтеграції повідомили, що перевести на бюджет можуть таких студентів:
  • дітей загиблих захисників і захисниць України;
  • учасників бойових дій та їхніх дітей;
  • переселенців, які виїхали з окупації або з територій, де тривають активні бойові дії;
  • осіб, які під час воєнного стану живуть в окупації чи в районі активних бойових дій;

Ці студенти, яких зарахували на контракт до 2021 року включно, зможуть вчитися за державні гроші. Таких цьогоріч – понад 80 тисяч осіб. На здобуття освіти цих студентів виділять 363 мільйони гривень.

Як перевестися на бюджет

Щоб перевестися на бюджет, студенти мають подати заяву керівнику ВНЗ. У виші чи коледжі перевірять правдивість права на безкоштовне навчання. Студенти також отримуватимуть соціальну стипендію.

Важливо Які українські виші стали найпопулярнішими серед вступників у 2022 році

Як відбувалася вступна кампанія у виші у 2022 році

  • Цього року через повномасштабну війну в Україні абітурієнти писали національний мультимедійний тест з трьох предметів замість ЗНО.
  • За його результатами випускники шкіл і вступали до ВНЗ.
  • Цього року випускники, які виїхали за кордон через війну, вперше могли написати мультимедійний тест у 58 містах 32 країн світу.
  • Загалом його складали майже 215 тисяч абітурієнтів. З них понад 23 тисячі осіб – за кордоном.
  • Понад 10 тисяч учасників національного мультимедійного тесту, за словами очільника МОН, отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Також майже 2 тисячі осіб – з двох предметів та понад 560 – з трьох
  • На бакалаврат, на бюджет, в українські виші цьогоріч вступило понад 63 тисячі осіб. На платну форму навчання – майже 78 тисяч абітурієнтів, додав міністр.
  • При цьому майже 190 вступників навчатимуться у приватних вишах за кошти держави.
  • Також цього року зарахували майже пів мільйона абітурієнтів до коледжів.