В одному з обласних центрів України декана університету зловили на хабарі

У Запоріжжі декан одного з вишів пообіцяла абітурієнтам посприяти в успішному вступі. За це вона отримала винагороду.

Однак задум деканові не вдався. Тепер їй доведеться відповідати за свої дії.

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Декан вимагала і отримала хабар

Керівниця факультету одного з вишів Запоріжжя вимагала й отримала 47 тисяч гривень хабаря. Ці гроші були "призначені" за успішні вступ на бюджет та складання іспитів.

Правоохоронці задокументували "на гарячому" вимагання "винагороди": у студента – 6 тисяч гривень, в абітурієнта – 41 тисячу гривень. Декана затримали безпосередньо після отримання всієї суми хабаря.

Правоохоронці викрили корупційну схему 58 – річної посадовиці 16 серпня. Слідчі уже завершили досудове розслідування.

Тепер декана судитимуть. Вона може опинитись у в'язниці терміном від 5 до 10 років. Також цю викладачку можуть позбавити права займатися професійною діяльністю та конфіскувати майно.

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У Житомирі також судили педагога

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов повідомив, що суд визнав винною у колабораціонізмі вчительку із Житомира. Однак вона надалі працюватиме з дітьми.

Освітній омбудсмен уточнив, що учительку-колаборантку мали б покарати позбавленням права працювати за професією терміном на 10 років. Але вчительці із Житомира не заборонили працювати у школі. Тож, за словами Горбачова, вона знову зможе "труїти дітей російською пропагандою".