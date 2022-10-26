Однако замысел декану не удался. Теперь ему придется отвечать за свои действия.

Важно Какие украинские вузы стали самыми популярными среди абитуриентов в 2022 году

Декан требовала и получила взятку

Руководитель факультета одного из вузов Запорожья требовала и получила 47 тысяч гривен взятки. Эти деньги были "назначены" за успешные поступления на бюджет и сдачу экзаменов.

Правоохранители задокументировали "на горячем" вымогательство "вознаграждения": у студента – 6 тысяч гривен, у абитуриента – 41 тысячу гривен. Декан был задержан непосредственно после получения всей суммы взятки.

Правоохранители разоблачили коррупционную схему 58-летнего должностного лица 16 августа. Следователи уже завершили досудебное расследование.

Теперь декана будут судить. Она может оказаться в тюрьме на срок от 5 до 10 лет. Также эта преподавательница может лишиться права заниматься профессиональной деятельностью, ее имущество могут конфисковать.

Читайте Отравлять российской пропагандой: коллаборантка в одном из облцентров Украины будет дальше учить детей

В Житомире также судили педагога

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил, что суд признал виновной в коллаборационизме учительницу из Житомира. Однако она будет в дальнейшем работать с детьми.

Образовательный омбудсмен уточнил, что учительницу-коллаборантку должны были наказать лишением права работать по профессии сроком на 10 лет. Но учительнице из Житомира не запретили работать в школе. По словам Горбачева, она снова сможет "травить детей российской пропагандой".