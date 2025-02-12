У "дєла в шляпє" – безліч українських відповідників: походження цього вислову вас здивує

Низка висловів змінила своє значення від первинного, коли вони утворилися. Але за деякими стоять цікаві історії виникнення, а часом і не одна.

Деякі фразеологізми не мають дослівного перекладу в українській мові, але мають схожі по суті. 24 Канал розповідає про вислів "дєло в шляпє" – що він означає та яке його походження.

Дивіться також Що означає "довести до бєлого калєнія" і до чого тут металургія

Як це звучить українською

Фразеологізм "дєло в шляпе" українською дослівно не перекладається, і словосполучення "справа у капелюсі" геть втратить свій зміст.

"Дєло в шляпє" – означає завершену справу, укладену угоду. А найближчі українські відповідники будуть звучати так:

рибка – в сітці,

пташка – в клітці,

кінець – справі вінець,

зробив діло – гуляй сміло,

справа в кишені,

справа в рукаві.

А ще можна почути "Справу зроблено – мийте руки і за стіл!" чи просто – справу зроблено!

Яка роль капелюха: походження виразу

Цей вислів має цікаву версію походження і навіть не одну. Перевірити вірогідність кожної нема можливості, тому дізнайтеся усі.

Версія 1. Походить від гінців, які перевозили важливі листи у капелюхах, заховавши у підклад. Усі знали де знаходиться важлива кореспонденція. Капелюха в жодному разі не можна було загубити.

Версія 2. У спірних питаннях варіанти вирішення писали на папері чи обирали символічний предмет, які складали у капелюх і їх витягували як жеребок.

Версія 3. Капелюх використовували вуличні шахраї-наперсточники, які ховали кульку не під наперсток, а часто під капелюх. Згодом капелюх-циліндр став атрибутом фокусника – з нього витягували тварин та різні предмети – все "дєло в шляпє!"

Версія 4. Це англійське прислів'я, яке виникло, коли англійські джентльмени носили високі циліндри і важливі документи ховали у капелюха. Згодом, вислів доповнився і жестом – після укладання угоди чоловіки тисли руки та торкалися свого капелюха.

Гінці були у капелюхах / Freepik

А ще капелюх був предметом гордості чоловіка, обов'язковим атрибутом гардероба і досить вартісним. За формою і матеріалом капелюха можна було визначити соціальний статус чоловіка – все "дєло в шляпє"!

Маємо історію походження чужого вислову, але українці мали свої спостереження і свої вирази, а тому послуговуйтеся ними.