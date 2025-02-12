Некоторые фразеологизмы не имеют дословного перевода в украинском языке, но имеют схожие по сути. 24 Канал рассказывает о выражении "дело в шляпе" – что он означает и каково его происхождение.
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Как это звучит на украинском языке
Фразеологизм "дело в шляпе" на украинский дословно не переводится, и словосочетание "дело в шляпе" напрочь потеряет свой смысл.
"Дело в шляпе" – означает завершенное дело, заключенное соглашение. А ближайшие украинские соответствия будут звучать так:
- "рибка – в сітці",
- "пташка – в клітці",
- "кінець – справі вінець",
- "зробив діло – гуляй сміло",
- "справа в кишені",
- "справа в рукаві!".
А еще можно услышать "Справу зроблено – мийте руки і за стіл!" или просто – дело сделано!
Какова роль шляпы: происхождение выражения
Это выражение имеет интересную версию происхождения и даже не одну. Проверить достоверность каждой нет возможности, поэтому узнайте все.
Версия 1. Происходит от гонцов, которые перевозили важные письма в шляпах, спрятав в подклад. Все знали где находится важная корреспонденция. Шляпу ни в коем случае нельзя было потерять.
Версия 2. В спорных вопросах варианты решения писали на бумаге или выбирали символический предмет, которые складывали в шляпу и их вытаскивали как жребий.
Версия 3. Шляпу использовали уличные мошенники-наперсточники, которые прятали шарик не под наперсток, а часто под шляпу. Впоследствии шляпа-цилиндр стала атрибутом фокусника – из нее вытаскивали животных и различные предметы – все "дело в шляпе!"
Версия 4. Это английская пословица, которая возникла, когда английские джентльмены носили высокие цилиндры и важные документы прятали в шляпу. Впоследствии, выражение дополнилось и жестом – после заключения сделки мужчины пожимали руки и касались своей шляпы.
Гонцы были в шляпах / Freepik
А еще шляпа была предметом гордости мужчины, обязательным атрибутом гардероба и достаточно дорогим. По форме и материалу шляпы можно было определить социальный статус мужчины – все "дело в шляпе"!
Есть история происхождения чужого выражения, но украинцы имели свои наблюдения и свои выражения, а потому пользуйтесь ими.