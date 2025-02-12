Деякі фразеологізми не мають дослівного перекладу в українській мові, але мають схожі по суті. 24 Канал розповідає про вислів "дєло в шляпє" – що він означає та яке його походження.
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Як це звучить українською
Фразеологізм "дєло в шляпе" українською дослівно не перекладається, і словосполучення "справа у капелюсі" геть втратить свій зміст.
"Дєло в шляпє" – означає завершену справу, укладену угоду. А найближчі українські відповідники будуть звучати так:
- рибка – в сітці,
- пташка – в клітці,
- кінець – справі вінець,
- зробив діло – гуляй сміло,
- справа в кишені,
- справа в рукаві.
А ще можна почути "Справу зроблено – мийте руки і за стіл!" чи просто – справу зроблено!
Яка роль капелюха: походження виразу
Цей вислів має цікаву версію походження і навіть не одну. Перевірити вірогідність кожної нема можливості, тому дізнайтеся усі.
Версія 1. Походить від гінців, які перевозили важливі листи у капелюхах, заховавши у підклад. Усі знали де знаходиться важлива кореспонденція. Капелюха в жодному разі не можна було загубити.
Версія 2. У спірних питаннях варіанти вирішення писали на папері чи обирали символічний предмет, які складали у капелюх і їх витягували як жеребок.
Версія 3. Капелюх використовували вуличні шахраї-наперсточники, які ховали кульку не під наперсток, а часто під капелюх. Згодом капелюх-циліндр став атрибутом фокусника – з нього витягували тварин та різні предмети – все "дєло в шляпє!"
Версія 4. Це англійське прислів'я, яке виникло, коли англійські джентльмени носили високі циліндри і важливі документи ховали у капелюха. Згодом, вислів доповнився і жестом – після укладання угоди чоловіки тисли руки та торкалися свого капелюха.
Гінці були у капелюхах / Freepik
А ще капелюх був предметом гордості чоловіка, обов'язковим атрибутом гардероба і досить вартісним. За формою і матеріалом капелюха можна було визначити соціальний статус чоловіка – все "дєло в шляпє"!
Маємо історію походження чужого вислову, але українці мали свої спостереження і свої вирази, а тому послуговуйтеся ними.