Забудьте про "прівєт": як правильно вітатися українською
11 листопада 2023, 15:40Читать новость на русском
Чимало українців у своєму мовленні часто може вживати суржикові слова. Зокрема, під час вітання і прощання зі співрозмовниками.
Натомість суржик варто викорінювати зі своєї мови. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути простих мовних помилок.
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Як правильно вітатися українською
У сорок дев'ятій добірці розповімо вам, які суржикові слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнимо, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь.
При цьому пропонуємо красиві і правильні українські слова та фрази, які варто вживати натомість.
- Прівєт – привіт;
- здрастє – вітаю;
- як дєла? – як справи? як поживаєте?
- какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
- здаров – привіт, вітаю;
- шо новєнького? – які новини?
- яка встрєча – яка зустріч;
- всього харошого – всього найкращого;
- досвіданія – до побачення;
- пака – прощавай, бувай.