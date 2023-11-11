Забудьте про "прівєт": як правильно вітатися українською

Чимало українців у своєму мовленні часто може вживати суржикові слова. Зокрема, під час вітання і прощання зі співрозмовниками.

Натомість суржик варто викорінювати зі своєї мови. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути простих мовних помилок.

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Як правильно вітатися українською

У сорок дев'ятій добірці розповімо вам, які суржикові слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнимо, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь.

При цьому пропонуємо красиві і правильні українські слова та фрази, які варто вживати натомість.