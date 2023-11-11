Забудьте про "прівєт": як правильно вітатися українською

11 листопада 2023, 15:40
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Чимало українців у своєму мовленні часто може вживати суржикові слова. Зокрема, під час вітання і прощання зі співрозмовниками.

Натомість суржик варто викорінювати зі своєї мови. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути простих мовних помилок. 

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Як правильно вітатися українською 

У сорок дев'ятій добірці розповімо вам, які суржикові слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнимо, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь.

При цьому пропонуємо красиві і правильні українські слова та фрази, які варто вживати натомість. 

  • Прівєт – привіт;
  • здрастє – вітаю;
  • як дєла? – як справи? як поживаєте?
  • какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
  • здаров – привіт, вітаю;
  • шо новєнького? – які новини?
  • яка встрєча – яка зустріч;
  • всього харошого – всього найкращого;
  • досвіданія – до побачення;
  • пака – прощавай, бувай.
Тож вітайтесь і прощайтесь з рідними, близькими і незнайомцями лише правильною українською!
Автор: Марія Волошин