У частині садків Львова діти навчаються українською та англійською мовами
- У 10 дитсадках Львова почали пілотний проєкт білінгвальної освіти українською та англійською мовами.
- Проєкт включає інтеграцію англійської мови в основну програму через гру, музику, мультфільми та активності.
У 10 дитсадках Львова розпочали реалізовувати пілотний проєкт білінгвальної освіти. Тут – паралельне навчання одразу українською та англійською мовами.
З допомогою гри, музики, мультфільмів і руханок діти поступово і легко вивчають свою першу іноземну мову. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Дивіться також Вихователям дитсадків в одному з міст виплачуватимуть щомісячну надбавку
Діти у садках Львова вивчають англійську мову
У Львові програма діє в наймолодших групах, оскільки саме в ранньому віці дитина є найбільш сприйнятливою до вивчення іноземної мови, особливо якщо навчання відбувається у формі гри, зауважив очільник департаменту освіти і культури Львова Андрій Закалюк.
У садочку діти з найменшого віку мають можливість у різній формі вивчати англійську мову. Вихователі створюють таке середовище, що діти за допомогою різних методик навчаються одразу двома мовами – українською і англійською. Це закладає дуже хорошу базу для володіння іноземною мовою в майбутньому,
– каже він.
Загалом англійську мову успішно та на високому рівні викладають у гуртках багатьох львівських садочків, однак це додаткові годинні заняття. У вищезгаданих садках "вбудовують" іноземну мову в основну програму.
Зверніть увагу! Проєкт діє у таких садках: №116, №29, №71, №170, №179, №52, №30, №51, ЗДО "Вільні" та ЗДО "Веселка".
У ЛМР кажуть, що діти дуже легко переходять з української на англійську впродовж дня та швидко засвоюють інформацію.
Навчання відбувається через ігри, різні активності, музику, навчальні матеріали, а головне – чотирьох друзів Zoom, Ring Ring, Splish Splash і Tick Tock, які навчаються разом з ними. Це такі м'які іграшки, кожна з яких відповідає за іншу активність, і діти завжди з ними взаємодіють.
Надалі проєкт білінгвальної освіти хочуть поширювати на інші дошкільні заклади Львова.
Це не унікальна методика, яку ми придумали. Схожі програми є і в поляків, і в італійців, і у шведів. Ми перейняли їхній досвід і вже бачимо добрий результат,
– наголосив мер Львова Андрій Садовий.
Ми також розповідали, що Україна розпочинає системну трансформацію дошкілля.