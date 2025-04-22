МОН оновлює зміст іноземних мов у школах
- Міністерство освіти і науки України оновлює зміст мовно-літературної освітньої галузі для підвищення міжкультурної компетентності учнів.
- Відкрита дискусія про майбутнє іншомовної освіти в Україні запланована на 29 квітня 2025 року.
- Презентація концепції відбудеться навесні 2025 року.
Міністерство освіти і науки України розпочинає роботу над оновленням змісту мовно-літературної освітньої галузі (іноземні мови). Це відбувається у межах політики "Освіта для життя", яка підсилює реформу НУШ.
Вона має на меті допомогти учням стати впевненими комунікаторами в багатомовному світі та сприяти формуванню міжкультурної компетентності українців й українок. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також У МОН спрогнозували кількість цьогорічних вступників у виші
МОН оновить мовно-літературну освітню галузь
29 квітня 2025 року Міністерство освіти і науки України спільно партнерами запрошує до відкритої дискусії про майбутнє іншомовної освіти в Україні.
Запрошують долучитися до діалогу, зокрема:
- учителів і вчительок іноземних мов;
- представників і представниць мовних шкіл;
- представників і представниць освітніх лінгвістичних платформ;
- усіх зацікавлених у розвитку іншомовної освіти.
Для участі треба зареєструватися за посиланням. Кількість місць для очної участі обмежена, але всі зареєстровані учасники зможуть долучитися до обговорення онлайн.
Концепцію мовно-літературної освітньої галузі разом із концепціями інших освітніх галузей презентують громадськості навесні 2025 року. Упровадження змін розпочнеться восени для учнів і учениць 5 класів у мистецькій, природничій та технологічній галузях.
Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, як відбирають підручники для шкіл.