У школах змінять кількість годин на вивчення історії
В Україні оновлять чотири державні стандарти загальної середньої освіти. Певні зміни відбудуться у школах, гімназіях і ліцеях.
Зокрема й у навчальній програмі. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Кількість уроків історії збільшать
Так, збільшили кількість годин на вивчення історії та громадянської освіти у 7– 9 класах.
Сумарну кількість годин на предмети громадянської та історичної освітньої галузі в базовому навчальному плані збільшили на дві години.
Ці та загальні зміни, які прописали у стандартах, мають на меті допомогти розширити автономію закладів освіти та забезпечити послідовний перехід до профільної середньої освіти з 2027 року.
Які зміни прописали в оновлених стандартах
Школи очікують такі зміни:
- Учні завершать навчання за тим стандартом, за яким розпочали.
- Закріпили українознавчий компонент для дітей за кордоном і на ТОТ.
- Збільшили кількість годин на історію та громадянську освіту.
- Оновили норми щодо інклюзивності та безбар'єрності.
- Держстандарт профільної середньої освіти встановлює спільні навчальні плани для різних типів закладів освіти.
- Для закладів спеціалізованої освіти запроваджують окремий базовий навчальний план.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня минулого року стартувало пілотування реформи. Цей етап передбачає тестування нових програм.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її.
- На початку червня міністр Лісовий розповів, що зараз 80% громад сформували мережі академічних ліцеїв.