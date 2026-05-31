Дозвіл на виїзд чоловіків 18 – 22 років: Лісовий оцінив відтік студентів за кордон

Дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18 – 22 років не призвів до масового відтоку студентів, заявили в Міносвіти. За словами міністра освіти і науки, ситуація залишається стабільною.

Про це Оксен Лісовий розповів в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Чи збільшився відтік студентів за кордон?

За словами Лісового, Міністерство освіти і науки не фіксує критичних тенденцій щодо виїзду молоді, які б виходили за межі звичайної динаміки. Навпаки, система вступу до закладів вищої освіти демонструє стабільність.

Зокрема, продовжує зростати кількість реєстрацій на Національний мультипредметний тест. Близько 30 тисяч заявок подали українці, які перебувають за кордоном, що, на думку міністра, свідчить про збереження інтересу до навчання в Україні.

Лісовий також зазначив, що українські університети, особливо у західних регіонах, залишаються популярними серед вступників. Найбільше зростання кількості студентів фіксують у вишах Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Луцька та Житомира. Водночас частина абітурієнтів традиційно обирає навчання за кордоном, зокрема у Польщі та Словаччині.

За словами міністра, це не є новою тенденцією. Окремо він наголосив, що ключовим викликом для освітньої системи залишається демографічна ситуація. В Україні поступово зменшується кількість дітей шкільного віку, що в перспективі вплине на загальну кількість вступників і студентів.

Зазначимо, чоловіки віком 18 – 22 років включно можуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану відповідно до постанови Кабміну №1031. Це право діє до дня, що передує 23-річчю. Для перетину кордону потрібні лише закордонний паспорт і військово-обліковий документ. Виїзд дозволений незалежно від навчання чи роботи. Якщо військово-облікового документа немає або особа не стоїть на обліку, потрібно заздалегідь звернутися до ТЦК для його оформлення. Без цього перетин кордону неможливий.

Нагадаємо, що для абітурієнтів вступна кампанія до закладів вищої освіти стартує 1 липня з реєстрації електронних кабінетів. Подання заяв і документів розпочнеться 19 липня, а творчі конкурси проходитимуть з 8 по 19 липня. Після цього відбуватимуться вступні випробування, конкурсний відбір, формування рейтингових списків і зарахування студентів.

Водночас, випускники, які не складали національний мультипредметний тест (НМТ) або залишилися незадоволені його результатами, можуть вступити до військових закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. У Міністерстві оборони України повідомили, що для таких абітурієнтів передбачена можливість скласти вступні іспити безпосередньо у виші.