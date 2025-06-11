"Виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата": омбудсмен про причини й наслідки
- На сьогодні виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата, каже освітній омбудсмен Надія Лещик.
Вона наголошує на важливості розробки державної стратегії для збереження молоді в країні, оскільки це впливає на майбутнє держави та її розвиток.
В Україні зараз спостерігають ситуацію, коли у 10 – 11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Учні не кидають свої школи, але переходять на дистанційне навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітнього омбудсмена Надії Лещик "РБК-Україна". Тому статистика може не відповідати реальній ситуації.
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Яка ситуація з виїздом старшокласників з країни
Омбудсмен каже: на рівні держави треба виробити одну стратегію.
Це наша молодь, вона виїжджає, а це наше майбутнє. Необхідно тримати зв'язок з батьками, з учнями, роз'яснювати їм,
– вважає вона.
Лещик також повідомила, що, за статистикою, цьогоріч на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше ніж торік.
20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не потребує тесту НМТ,
– уточнила вона.
І додала, що здебільшого рішення про виїзд дитини ухвалюють батьки.
Я говорила з батьками, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку. Але виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата,
– наголосила обмудсмен.
Вона також зазначила, що цьому може "сприяти" також і підвищення цін на вищу освіту в Україні.
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Чим небезпечна така тенденція
Лещик акцентувала: держава, яка не має молоді, може зникнути. Молодь – це наше майбутнє. Це ті люди, які будуть далі керувати державою, будуть далі її розвивати, розбудовувати, відновлювати.
Я читала одне з досліджень щодо демографії – картина там невтішна: і щодо кількості населення, і щодо розвитку майбутнього. Вже звучать заклики, що треба по троє дітей в сім'ях. Але зараз мати дитину – це розкіш, тому що треба вкладати дуже багато коштів і зусиль, щоб дитину виховати та забезпечити необхідним,
– зауважила омбудсмен.
При цьому вона сподівається, що війна в Україні завершиться і молодь повернеться на Батьківщину.