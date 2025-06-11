"Виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата": омбудсмен про причини й наслідки

В Україні зараз спостерігають ситуацію, коли у 10 – 11 класах починає навчатися одна кількість дітей, а закінчує класи зовсім інша. Учні не кидають свої школи, але переходять на дистанційне навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітнього омбудсмена Надії Лещик "РБК-Україна". Тому статистика може не відповідати реальній ситуації.

До теми У МОН розповіли про проблему виїзду 17-річних хлопців за кордон

Яка ситуація з виїздом старшокласників з країни

Омбудсмен каже: на рівні держави треба виробити одну стратегію.

Це наша молодь, вона виїжджає, а це наше майбутнє. Необхідно тримати зв'язок з батьками, з учнями, роз'яснювати їм,

– вважає вона.

Лещик також повідомила, що, за статистикою, цьогоріч на НМТ зареєструвалося 312 490 осіб. Це на 18% менше ніж торік.

20 071 дитина складає тест за кордоном. Більшість країн, куди їде наша молодь, не потребує тесту НМТ,

– уточнила вона.

І додала, що здебільшого рішення про виїзд дитини ухвалюють батьки.

Я говорила з батьками, і вони звертали увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку. Але виїжджають за кордон не лише 17-річні хлопці, а й дівчата,

– наголосила обмудсмен.

Вона також зазначила, що цьому може "сприяти" також і підвищення цін на вищу освіту в Україні.

Дивіться також "Дуже болюче питання": як Львів бореться з відтоком молоді за кордон

Чим небезпечна така тенденція

Лещик акцентувала: держава, яка не має молоді, може зникнути. Молодь – це наше майбутнє. Це ті люди, які будуть далі керувати державою, будуть далі її розвивати, розбудовувати, відновлювати.

Я читала одне з досліджень щодо демографії – картина там невтішна: і щодо кількості населення, і щодо розвитку майбутнього. Вже звучать заклики, що треба по троє дітей в сім'ях. Але зараз мати дитину – це розкіш, тому що треба вкладати дуже багато коштів і зусиль, щоб дитину виховати та забезпечити необхідним,

– зауважила омбудсмен.

При цьому вона сподівається, що війна в Україні завершиться і молодь повернеться на Батьківщину.