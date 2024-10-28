Старшокласники виїжджають за кордон: Пройдаков назвав дієвий спосіб протидії

Нещодавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що чимало старшокласників, зокрема хлопців, зараз виїжджає за кордон. Посадовець вважає, що цьому можна протидіяти, якщо запропонувати школярам якісну вищу та передвищу освіту.

Артур Пройдаков – вчитель української мови та літератури, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 – розповів в інтерв'ю Освіті 24, чи можна зупинити виїзд учнів. І заявив, що тенденція щодо відтоку школярів посилюється.

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Як зупинити виїзд старшокласників за кордон

Педагог каже: це питання не в якості освіти, а в тому, що батьки бояться мобілізації та відправлення своїх дітей на фронт.

Я вважаю, якщо буде чіткий сигнал від держави, що до 25 років у жодному разі ніколи й нікого мобілізовувати не будуть, незалежно від обставин, батьки розумітимуть це, і, може, зупиниться цей відтік старшокласників за кордон. Але наразі не так. Ситуація дуже нестабільна і напружена,

– наголосив Пройдаков.

Педагог зазначає: батьки розуміють, що в Україні можливі різні зміни і не хочуть ризикувати майбутнім своїх дітей. Ті, хто має можливість, відправляє їх за кордон.

Я спостерігаю навіть тенденцію: якщо у перший рік війни 17-річні діти виїжджали, поки їм не виповнилося 18 років, то зараз я бачу, що навіть в 9 класі хлопці хочуть виїжджати, щоб не ставати на військовий облік,

– додає учитель.

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Чи допоможе якісна вища освіта

Пройдаков при цьому розповів історію зі школи, в якій викладає. Уточнив: один з його учнів, попередив, що наступного семестру в Україні вже не вчитиметься.

Каже: "Мене забирають батьки, кажуть, щоб я виїжджав". Це зазвичай не рішення дітей, це рішення батьків. І навіть якщо у нас є розкішний УКУ, непогана Київська школа економіки, Києво-Могилянка, Сумський державний університет і так далі, – не в якості освіти справа,

– зауважив педагог.

І додав: якщо батьки мають можливість, вони дітей відправляють офіційно за кордон.

Я не хочу розводити "зраду" і пробую дуже спокійно сказати, але тенденції, що відтік дітей з країни зупиниться, я не бачу. У старшій школі зараз навчаються переважно дівчата,

– резюмував він.

Більше про українізацію, перехід на українську мову, реальні зарплати учителів, підготовку до НМТ читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим на Освіті 24, який у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.