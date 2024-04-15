Чи можуть чоловіки-студенти приватних вишів виїжджати за кордон

2 квітня Кабмін дозволив студентам-чоловікам, які навчаються в державних і комунальних вишах, виїжджати за кордон. Але для участі у програмах академічної мобільності.

Натомість студенти приватних вишів назвали таке рішення дискримінаційним. Міністерство освіти та науки України у відповіді на запит ЗМІ пояснило, що це зумовлено нормами Порядку реалізації права на академічну мобільність, передбаченими постановою уряду №579.

Дивіться також Які документи потрібні студентам для виїзду на навчання за кордон

Чи всі студенти-чоловіки можуть виїжджати за кордон

Так, освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, отримують фінансування на витрати із державного чи місцевого бюджетів.

Зміни, внесені до Правил перетинання державного кордону, стосуються цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні та комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників академічної мобільності необхідними послугами,

– пояснили у МОН.

І уточнили, що йдеться про організаційні, протокольно-інформаційні, консультаційні послуги та переклад.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

У відомстві також наголосили, що в Україні досі функціонують приватні заклади вищої освіти, яким призупинили ліцензії.

Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів освіти, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації,

– пояснили у міністерстві.

Дивіться також Студенти-чоловіки зможуть виїжджати на навчання за кордон: Лісовий назвав умови

Хто зі студентів-чоловіків зможе поїхати вчитися за кордон