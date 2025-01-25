Чи повертаються в Україну студенти, які їздять за кордон за програмою обміну

З закордону до України повертаються усі студенти, які їдуть навчатися в інші країни у межах програм академічної мобільності. Це означає, що виші відповідально обирають кандидатів для обміну.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, зазначає 24 Канал. Він уточнив, що здебільшого студенти їдуть до країн Європи, зокрема, до Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі.

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Чи повертаються українські студенти з закордону

Очільник МОН каже, що такі програми справді є цінним інструментом для розвитку нашої молоді та загалом вищої освіти.

Зі студентами виїздять і викладачі, тож вони обмінюються досвідом, розуміють, як організовано середовище, які сучасні методи використовуються в освіті,

– каже Лісовий.

Він зауважив, що держава також врегулювала питання академічної мобільності для студентів приватних вишів. Зокрема, заявки від кожного приватного закладу освіти розглядають в індивідуальному порядку.

Якщо ЗВО добропорядний, якщо не було дивних кейсів в його історії, то підписується окремий лист на виїзд групи в рамках академічної мобільності й так врегульовується це питання,

– резюмував міністр.

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Що відомо про виїзд студентів за кордон