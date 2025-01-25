Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, отмечает 24 Канал. Он уточнил, что в основном студенты едут в страны Европы, в частности, в Германию, Великобритании, Франции, Польши.

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Возвращаются ли украинские студенты из-за границы

Глава МОН говорит, что такие программы действительно являются ценным инструментом для развития нашей молодежи и в целом высшего образования.

Со студентами выезжают и преподаватели, поэтому они обмениваются опытом, понимают, как организована среда, какие современные методы используются в образовании,

– говорит Лисовой.

Он отметил, что государство также урегулировало вопрос академической мобильности для студентов частных вузов. В частности, заявки от каждого частного учебного заведения рассматривают в индивидуальном порядке.

Если ЗВО добропорядочный, если не было странных кейсов в его истории, то подписывается отдельное письмо на выезд группы в рамках академической мобильности и так регулируется этот вопрос,

– резюмировал министр.

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Что известно о выезде студентов за границу