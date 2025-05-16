В Україні хочуть відновити обов’язкову військову підготовку для студентів-медиків та фармацевтів

Для студентів, які здобувають освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, можуть відновити обов'язкову військову підготовку. Ініціаторами відповідного законопроєкту є група нардепів на чолі з головою Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайлом Радуцьким.

Мовиться про внесення змін до статті 11 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Студенти-медики і фармацевти можуть проходити військову підготовку

Ініціатори законопроєкту зазначають, що є гострий дефіцит кадрів за військово-медичними та військово-фармацевтичними спеціальностями для потреб ЗСУ. Тому потрібно збільшити кількість студентів, які проходять навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, а також розширити мережу кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у вишах, які є у сфері управління МОЗ та МОН.

На сьогодні підготовка офіцерів запасу медичної служби відбувається на кафедрах медицини катастроф та військової медицини у 10 з 15 ЗВО, які є у сфері управління МОЗ.

У сфері управління МОН є 9 вишів, які за державним замовленням навчають студентів за спеціальністю "Медицина". З них лише у 4 функціонують військові навчальні підрозділи.

Також зараз військова підготовка за програмою офіцерів запасу медичної служби здійснюється виключно на добровільних засадах, переважно за кошти від фізичних осіб як плату за послуги в галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за контрактом). Така ситуація істотно обмежує кількість підготовлених офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період. Так, загальна кількість осіб, які проходять підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби, становить близько 5% від загальної кількості здобувачів за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

За кошти державного бюджету військову підготовку проходять лише ті особи, які уклали контракт з Міноборони щодо зобов'язань про проходження військової служби у ЗСУ після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення вишу.

Тож для забезпечення збільшення контингенту осіб, підготовлених за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, пропонують відновити обов'язкову військову підготовку за повним курсом програми підготовки офіцерів запасу медичної служби (41 кредит ЄКТС) для студентів за медичними та фармацевтичними спеціальностями. Такі зміни можуть стати причиною відновлення або створення нових кафедр військової підготовки або кафедр медицини катастроф і військової медицини у вишах, які є у сфері управління МОЗ та МОН.

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Які зміни передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 11 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема:

встановлення обов'язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір;

зобов'язання закладів вищої освіти всіх форм власності та підпорядкування, що провадять освітню діяльність за медичними та фармацевтичними спеціальностями згідно з отриманою ліцензією на відповідну діяльність, забезпечити проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби здобувачами вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями;

надання МОЗ повноважень погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими триватиме військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Так, у статті 11 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" пропонують встановити, що військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни України (крім здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями), які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби проходять обов'язково громадяни України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими триває військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначає за поданням Генштабу ЗСУ Міністерство оборони за погодженням з Міносвіти, а за військово-обліковими спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю – за погодженням з МОН та МОЗ.

Кабмін повинен буде протягом 6 місяців доручити Міністерству оборони спільно з МОН та МОЗ забезпечити утворення необхідної кількості військових навчальних підрозділів з необхідною кількістю посад військової служби у ЗВО, що здійснюють підготовку студентів за медичними та фармацевтичними спеціальностями.