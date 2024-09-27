Буде посилена підготовка: систему військової освіти в Україні удосконалять
Джерело:Міністерство оборони України
Уряд погодив удосконалення системи військової освіти в Україні. Так, Концепція трансформації системи військової освіти тепер відповідатиме Закону України "Про освіту".
Ухвалену урядом постанову розробило Міністерство оборони України. У міністерстві вже розкрили головні зміни.
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Як урядовці змінили Концепцію про військову освіту
У Міністерстві оборони України зазначили, що, відповідно до рішення Кабміну, уточнять складові структури системи військової освіти.
Також визначили мету підготовки ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, учнів професійних коледжів з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Відтепер структура системи військової освіти включає початкову військову підготовку ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою замість допризовної підготовки,
– повідомили у МОУ.
Ці ліцеїсти та учні професійних коледжів з посиленою військовою та фізичною підготовкою здобуватимуть первинні загальновійськові знання, необхідні для вступу у військові заклади вищої освіти.
Такий підхід забезпечить безперервну освіту військових для розвитку їхньої кар'єри, вважають в Міноборони України.
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