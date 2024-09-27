Принятое правительством постановление разработало Министерство обороны Украины. В министерстве уже раскрыли главные изменения.

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Как чиновники изменили Концепцию о военном образовании

В Министерстве обороны Украины отметили, что, в соответствии с решением Кабмина, уточнят составляющие структуры системы военного образования.

Также определили цель подготовки лицеистов военных лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, учеников профессиональных колледжей с усиленной военно-физической подготовкой.

Отныне структура системы военного образования включает начальную военную подготовку лицеистов военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой вместо допризывной подготовки,

– сообщили в МОУ.

Эти лицеисты и ученики профессиональных колледжей с усиленной военной и физической подготовкой будут получать первичные общевойсковые знания, необходимые для поступления в военные высшие учебные заведения.

Такой подход обеспечит непрерывное образование военных для развития их карьеры, считают в Минобороны Украины.