В Україні збільшили підготовку у вишах за найзатребуванішими у війську спеціальностями
- Українські військові виші збільшили підготовку за найзатребуванішими у війську спеціальностями – як-от: психологічна підтримка та фізкультурна-спортивна реабілітація.
- Зростає попит на фахівців з безпілотних систем, кібербезпеки, а також традиційних військових спеціальностей, що відповідають сучасним воєнним викликам.
Військові заклади вищої освіти України збільшили підготовку за найзатребуванішими у війську спеціальностями. На запит Збройних Сил вони ці виші запроваджують навчання за новими напрямками.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Новації стартують цьогоріч.
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Військові ЗВО збільшили підготовку за найзатребуванішими спеціальностями
У 2025 році розпочнуть викладання таких нових спеціальностей: психологічна підтримка персоналу у підрозділах, на кораблях (за видами збройних сил) та фізкультурна-спортивна реабілітація військовослужбовців.
Попри зростання ролі сучасних технологій на полі бою традиційні військові спеціальності також є затребуваними в ЗСУ. Серед них – юрисконсультська робота, військовий переклад, міжнародні відносини у воєнній сфері, військова психологія, військова журналістика, а також фінанси та військова економіка.
Заступник очільника МОУ, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що с учасні воєнні виклики вимагають від військових глибоких знань та спеціальної підготовки.
Нам потрібні фахівці, які володіють новітніми технологіями, вміють працювати з безпілотниками, розуміються на кібербезпеці та захисті інформації. Ми оновлюємо навчальні програми, щоб готувати тих, хто забезпечить перевагу ЗСУ на полі бою: на суші, в небі, воді та в кіберпросторі,
– повідомив він.
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За якими спеціальностями збільшили підготовку через війну
Найзатребуванішими у ЗСУ спеціальності, за якими збільшили підготовку військових фахівців у військових ЗВО після початку повномасштабного вторгнення, є:
- Безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівня застосування;
- Безпілотні системи тактичного класу;
- Фахівці з технічної експлуатації та ремонту безпілотних систем і комплексів;
- Захист інформації та кібернетична безпека в інформаційно-телекомунікаційних системах;
- Кіберзахист та кібервплив, системи ведення кіберборотьби;
- Управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);
- Експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів).