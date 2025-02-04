Тож тепер процес набуття громадянства України стане прозорішим і впорядкованішим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Запрацював Центр тестування для претендентів на громадянство
Центр тестування з основ Конституції України та історії України створили для забезпечення єдиного стандарту оцінювання знань для всіх, хто прагне стати громадянином нашої держави.
Для оцінювання знань кандидатів підготували 350 тестових завдань: 190 – з історії України, 160 – з основ Конституції України.
Саме Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти визначили уповноваженою установою, відповідальною за організацію та проведення іспитів.
Програми іспитів з основ Конституції України та історії України затвердили наказом МОН.
На офіційному інформаційному сайті також розмістили:
- інструкції щодо складання іспитів;
- програми іспитів;
- тестові завдання;
- посібник для підготовки іноземців та осіб без громадянства.
Іспити відбуватимуться за єдиними правилами, щоб кожен претендент мав рівні умови.
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Раніше очільник МОН Оксен Лісовий розповів, чи можуть мобілізувати студентів та викладачів під час канікул. Деталі читайте за посиланням.