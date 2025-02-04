И теперь процесс получения гражданства Украины станет более прозрачным и упорядоченным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также В Украине отстроят еще 8 разрушенных Россией школ
Заработал Центр тестирования для претендентов на гражданство
Центр тестирования по основам Конституции Украины и истории Украины создали для обеспечения единого стандарта оценки знаний для всех, кто стремится стать гражданином нашего государства.
Для оценки знаний кандидатов подготовили 350 тестовых заданий: 190 – по истории Украины, 160 – по основам Конституции Украины.
Именно Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования определили уполномоченным учреждением, ответственным за организацию и проведение экзаменов.
Программы экзаменов по основам Конституции Украины и истории Украины утвердили приказом МОН.
На официальном информационном сайте также разместили:
- инструкции по сдаче экзаменов;
- программы экзаменов;
- тестовые задания;
- пособие для подготовки иностранцев и лиц без гражданства.
Экзамены будут проходить по единым правилам, чтобы каждый претендент имел равные условия.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Ранее глава МОН Оксен Лисовой рассказал, могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул. Детали читайте по ссылке.