У Сумах готуються до відкриття військового ліцею: подробиці освітньої ініціативи

Професійна військова освіта в Україні – це запорука безпеки, перемоги та повоєнної відбудови країни. Тому ми маємо думати про це зараз, та створювати відповідні заклади з належною матеріально-технічною базою.

На часі в Україні відкриття навчальних закладів для підготовки фахівців-військових, зокрема і ліцеїв. Підготовку до відкриття такого ліцею розпочали у Сумах, пише 24 Канал, посилаючись на ресурс "Цукр.".

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Що відомо про нове "старе" рішення відкриття закладу

Про ініціативу відкриття освітнього військового закладу під час наради із головами районних військових адміністрацій і громад Сумщини розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх 6 лютого.

Такий проєкт уже розглядався і був ухвалений ще у 2023 році, але на лютий 2025-го ліцей так і не запрацював. Військовий ліцей мав розпочати роботу 1 вересня 2024 року. У липні навіть почали збирати заяви на зарахування, однак ліцей не відкрили, тому що депутати не проголосували за статут. Питання ухвалення статуту виносили двічі на розгляд сесії міськради: 31 липня та 5 серпня, але за нього не проголосували.

Оскільки проєкт є досить важливим, почали шукати інші шляхи. В ОВА повідомили, що оскільки цю ініціативу не підтримують на рівні міської та обласної рад, то обласна адміністрація звернулася до Міністерства оборони України, Мінветеранів і Міністерства освіти та отримала з їх боку підтримку.

Існування спеціалізованого військового закладу має для Сумщини історичне значення. Також це важливо для патріотичного виховання та отримання професійної військової підготовки молодого покоління,

– зазначив Володимир Артюх.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх / скриншот фейсбук Сумська обласна військова адміністрація

Де відкриють військовий ліцей у 2025 році

З приміщенням, у якому функціонуватиме заклад, уже визначилися. Відповідна матеріально-технічна база для організації освітнього процесу у Сумах є, зазначили на нараді.

Як повідомила директорка Департаменту освіти і науки ОВА, його створять на місці, де раніше був військовий ліцей імені Харитоненка (нова назва – Військовий ліцей Державної прикордонної служби України).

Важливою умовою перед запуском роботи навчального закладу є – будівництво протирадіаційного укриття, а точніше підземної школи. Зараз у Сумській області готують проєктно-кошторисну документацію для цього.

Згідно раніше утвердженої програми, у ліцеї під час навчання учні мали б отримувати знання й навички, щоб далі вступити у військові вищі навчальні заклади. Зокрема здобувати базову та повну загальну середню освіту, а також поглиблену допризовну й посилену фізичну підготовку. До закладу мали набирати випускників сьомого та дев’ятого класів.

Ліцеї зі спеціалізованою військовою підготовкою сьогодні функціонують у інших прикордонних обласних центрах України і ми теж маємо забезпечити ці умови для освіти наших дітей. І, безумовно, голова вимога – безпека,

– сказав Володимир Артюх.

Що про відкриття військових освітніх закладів думають експерти

Своєю думкою "Цукру." поділився освітній експерт Володимир Онацький. Він вважає, що відкриття закладів освіти з посиленою військовою підготовкою – це важлива і потрібна справа зараз.

Завжди в часи випробувань у молодих людей проявляються найкращі якості. Навчити їх основ військових премудростей зараз дуже важливо, бо це закладає основи безпеки держави на десятки років уперед,

– сказав Онацький.

Важливо, що створюючи такий заклад, держава має подбати про спеціалістів, які будуть працювати з ліцеїстами, та належну матеріально-технічну базу, і звісно – безпеку.

Окрема увага має бути приділена безпеці дітей, які опановуватимуть військову справу за 30 кілометрів від реального ворога. Тому відкриття такого закладу має бути прораховано з безпекової точки зору на найвищому рівні в державі,

– сказав освітній експерт.

Підготовку до відкриття анонсовано, очікуємо відкриття, можливо, у 2025 році.