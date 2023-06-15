Визначили виш-лідер серед ЗВО сектору безпеки і оборони України
Джерело:ДСНС України
Національний університет цивільного захисту став лідером серед вишів сектору безпеки і оборони України. Найкращим у своїй сфері виш визначили відповідно до академічного рейтингу "Топ-200 Україна 2023".
Результати рейтингу оприлюднили днями. Які показники при визначенні найкращих ЗВО враховували та які виші лідирують у загальному рейтингу, читайте далі.
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Визначили виш-лідер серед ЗВО сектору безпеки і оборони
Ті, хто укладав рейтинг, враховували 10 показників оцінювання діяльності вишів. Найвагоміші з них – академічна, науково-видавнича та міжнародна діяльність.
Відповідно до даних рейтингу саме Національний університет цивільного захисту України цього року став першим серед ЗВО сектору безпеки і оборони України.
Незважаючи на складні воєнні умови праці, університет зміг не тільки зберегти свій науковий потенціал, а й продовжити навчання курсантів за повною програмою,
– кажуть у ДСНС.
Детальніше з результатами рейтингу можна ознайомитись тут.
Читайте Оприлюднили рейтинг університетів України 2023 року
Які виші є лідерами рейтингу
- "Золото" академічного рейтингу "Топ-200 Україна 2023" здобув Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
- Другу сходинку займає Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
- На третій позиції закріпився Харківський національний університет імені Каразіна.