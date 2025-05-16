Верещук розповіла, хто викладатиме "Захист України" у школах
- Ірина Верещук наголосила, що ветерани мають викладати предмет "Захист України" у школах.
- Вона також підкреслила, що місцеві громади повинні знайти можливості для додаткової оплати цієї праці, оскільки бюджет Міносвіти обмежений.
Викладати курс "Захист України" у школах нашої держави повинні ветерани та ветеранки. Вони при цьому мають працювати у кожному закладі загальної середньої освіти.
Про це повідомила у телеграмі віцепрем'єрка Ірина Верещук, зазначає 24 Канал. Відповідний документ планують оприлюднити днями.
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Хто має викладати "Захист України" у школах
Посадовиця наголосила: ніхто краще не навчить дітей, що таке захищати свою державу, як ветерани та ветеранки.
Отже, маємо швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами "Захисту України" у середніх школах. Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням ветеранів,
– зауважила Верещук.
І анонсувала відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів.
Так, є ще проблема – низькі зарплати. Бюджет Міносвіти обмежений. Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів,
– уточнила віцепрем'єрка.
Бо, коли ветеран навчає дітей, країна має майбутнє, резюмувала вона.
- Ми також детально розповідали про те, як відбувається патріотичне виховання школярів у Львові, як вдалося реформувати викладання "Захисту України" і як цей досвід можуть використати інші громади. До слова, перший центр національно-патріотичного виховання у місті з'явився у 2023 році. У травні цього року запрацює уже 15-й.