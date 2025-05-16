Про це повідомила у телеграмі віцепрем'єрка Ірина Верещук, зазначає 24 Канал. Відповідний документ планують оприлюднити днями.

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Хто має викладати "Захист України" у школах

Посадовиця наголосила: ніхто краще не навчить дітей, що таке захищати свою державу, як ветерани та ветеранки.

Отже, маємо швидко навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами "Захисту України" у середніх школах. Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням ветеранів,

– зауважила Верещук.

І анонсувала відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів.

Так, є ще проблема – низькі зарплати. Бюджет Міносвіти обмежений. Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів,

– уточнила віцепрем'єрка.

Бо, коли ветеран навчає дітей, країна має майбутнє, резюмувала вона.