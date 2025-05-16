Об этом сообщила в телеграмме вице-премьер Ирина Верещук, отмечает 24 Канал. Соответствующий документ планируют обнародовать на днях.

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Кто должен преподавать "Защиту Украины" в школах

Чиновница подчеркнула: никто лучше не научит детей, что такое защищать свое государство, как ветераны и ветеранки.

Итак, должны быстро научить достаточное количество ветеранов быть инструкторами "Защиты Украины" в средних школах. Так мы сочетаем патриотическое образование детей с трудоустройством ветеранов,

– отметила Верещук.

И анонсировала соответствующий совместный приказ Минобразования и Минветеранов.

Так, есть еще проблема – низкие зарплаты. Бюджет Минобразования ограничен. Но я убеждена: местные общины должны найти возможности доплачивать ветеранам из своих бюджетов,

– уточнила вице-премьер.

Потому что, когда ветеран учит детей, страна имеет будущее, резюмировала она.