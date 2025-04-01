"Вороженьки" чи "воріженьки": як правильно казати та чому саме так це слово звучить у гімні

Українська мова настільки багата на синоніми та пестливі слова, що навіть слово "вороги" існує у формі "вороженьки". І не лише у такій.

Саме у пестливій формі вжито слово "вороги" у гімні України. А чому саме "ворІженьки" розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Павла Мацьопи.

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Як правильно сказати "ворОженьки" чи "ворІженьки"

Слово "вороженьки" – пестлива форма до слова "вороги".

Протягом кінця ХІХ-ХХ століть у різних словниках ми можемо зустріти два варіанти використання слова – "ворОженьки" і "ворІженьки". Це доводять "Правописний словник Голоскевича", Словник української мови, Великий тлумачний словник (ВТС) та Тлумачний словник української мови у 10 томах.

– "Дівка заміж піде (пісня); Не співає чорнобрива, Кляне свою долю, А тим часом вороженьки Чинять свою волю" (Тарас Шевченко).

Та найшвидше це слово спадає на думку у тексті Гімну України: "Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці". Але як правильно пишеться слово – "ворОженьки" чи "ворІженьки"?

В оригінальному вірші Павла Чубинського, надрукованого у 1863 році, який ліг в основу гімну, використано слово "вороги". Однак, щоб надати йому мелодійності, слово змінили на "ворІженьки". Слово вперше з'явилося в буклеті Дениса Січинського, коли він адаптував текст до виконання, тим самим зменшуючи агресивність тексту.

Текст гімну змінювався декілька разів: під час революційних періодів та відновлення української державності, що відображало політичні й соціальні зміни. І у публікаціях тексту гімну різного часу ми можемо зустріти варіанти слова і через "о", і через "і".

Остаточна версія була затверджена у 2003 році, яка змінила слово "ворОженьки" на "ворІженьки". Тому саме лише такий варіант є правильним.

Це пояснюється наступним правилом правопису: іменники з повноголоссям -оро-, коли "о" переходить в "і" в словах зі значенням зменшеності: борода – борідка – борідонька, борідочка; ворог (вороги) – воріженько (воріженьки); дорога – доріжка – доріженька, доріжечка; корова – корівка – корівонька.

Крім того, така заміна тексту гімну зробила його не лише більш мелодійним, але й підкреслила певну зневагу до ворогів та впевненість українців у своїй силі.

Вороженьки чи воріженьки: дивіться відео

Але важливо не плутати його зі словом "вороженька", бо це зменшувальна форма до слова "ворожка" – "А вороженька заxорувала, Мені правди не сказала" (Щедрівка).

Звертайте увагу на правила українського правопису, як, наприклад, при вживанні слів "останній" та "крайній" та говоріть правильно!