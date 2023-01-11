Досить ефективні: які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

11 січня 2023, 18:35
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У час війни діти часто тривожаться через події, що відбуваються в Україні. Відтак це призводить до стресу, який руйнує їхнє здоров'я.

Натомість у МОЗ поділилися легкими вправи, які допоможуть дитині приборкати стрес. А також налагодити психоемоційний стан і впоратись із тривогами.

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Які вправи допоможуть дитині подолати стрес

Лікар-психотерапевт Сергій Міщук назвав ці прості, проте ефективні антистрес-вправи. При додав, що їх можуть виконувати як діти, так і дорослі.

  • "Дихання животом"

Вправу варто виконувати стоячи або лежачи. При цьому треба повільно дихати животом і спостерігати, як він опускається та піднімається. Такі рухи варто повторювати 10 – 12 разів.


Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес / МОЗ

  • "Трясці"

Цю вправу треба виконувати стоячи. Дитина має по черзі рухати ногами, а потім максимально струшувати одну із розслаблених ніг. Такі рухи треба повторити 10 – 15 разів.


Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

  • "Тополя на вітру" або "Потягун"

Цю вправу також виконують стоячи. Дитині при цьому варто тримати спину рівною, а ноги – на ширині плеч. Можна уявити себе деревом, яке плавно хитає вітер.


Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

  • "Сокира"

Цю вправу виконують також стоячи. Вона включає напруження та розслаблення. Вам треба уявити, що тримає сокиру і нею розрубуєте дрова. Так, максимально напружуєте руки зверху і робите різкий рух уперед, ніби намагаєтесь щось розрубати. Повторити вправу варто 10 разів.


Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

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Автор: Марія Волошин