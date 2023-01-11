Натомість у МОЗ поділилися легкими вправи, які допоможуть дитині приборкати стрес. А також налагодити психоемоційний стан і впоратись із тривогами.

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Які вправи допоможуть дитині подолати стрес

Лікар-психотерапевт Сергій Міщук назвав ці прості, проте ефективні антистрес-вправи. При додав, що їх можуть виконувати як діти, так і дорослі.

"Дихання животом"

Вправу варто виконувати стоячи або лежачи. При цьому треба повільно дихати животом і спостерігати, як він опускається та піднімається. Такі рухи варто повторювати 10 – 12 разів.



Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес / МОЗ

"Трясці"

Цю вправу треба виконувати стоячи. Дитина має по черзі рухати ногами, а потім максимально струшувати одну із розслаблених ніг. Такі рухи треба повторити 10 – 15 разів.



Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

"Тополя на вітру" або "Потягун"

Цю вправу також виконують стоячи. Дитині при цьому варто тримати спину рівною, а ноги – на ширині плеч. Можна уявити себе деревом, яке плавно хитає вітер.



Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

"Сокира"

Цю вправу виконують також стоячи. Вона включає напруження та розслаблення. Вам треба уявити, що тримає сокиру і нею розрубуєте дрова. Так, максимально напружуєте руки зверху і робите різкий рух уперед, ніби намагаєтесь щось розрубати. Повторити вправу варто 10 разів.



Які вправи допоможуть дитині перемогти стрес

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