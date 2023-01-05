Як цікаво взимку розважитись з дітьми

Кольорові кульки з льоду

Так, першою цікавою розвагою надворі взимку для вашої дитини може стати виготовлення кольорових кульок. При цьому викласти з них можна різноманітні фігури на снігу. Для цього вам потрібно взяти повітряні кульки, наповнити їх водою. Потім додати кольорову фарбу і залишаємо замерзнути на ніч. Коли отримаєте льодяну кулю, зрізаєте зверху кульку і отримуєте красивий шар різнобарвного льоду.

Для краси можете також у кульки з водою напередодні додати блискітки та різноманітні прикраси. До того ж можна пофарбувати кулі у кольори планет Сонячної системи.