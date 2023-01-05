Особенно, если на улице мороз, снег и лед. Что нового предложить детям, кроме катания на санках, лепки снеговиков и игры в снежки, читайте в материале.
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Как интересно зимой развлечься с детьми
Цветные шарики со льда
Так, первым интересным развлечением на улице зимой для вашего ребенка может стать изготовление цветных шаров. При этом выложить из них можно разные фигуры на снегу. Для этого вам нужно взять шары, наполнить их водой. Затем добавить цветную краску и оставляем замерзнуть на ночь. Когда получите ледяной шар, срезаете сверху шарик и получаете красивый слой разноцветного льда.
Для красоты можно также в шарики с водой добавить блестки и разнообразные украшения. К тому же можно выкрасить шары в цвета планет Солнечной системы.
"Ice lol" и ледяные "драконовые яйца"
Эта игра похожа на предыдущую. Однако здесь сюрприз прячутся внутри шарика. К примеру, это может быть кукла, фигурки драконов, буквы, цифры и т.д. При этом шарики делать не обязательно, можно игрушки изготовить в миске.
Снежное граффити
Также ваш ребенок может рисовать на снегу. Для этого ей понадобится баллончик для граффити или подкрашенная вода в пульверизаторе. При этом можно изготавливать разные фигурки из снега и красить их.
Тортики вместо снеговиков
Предложите детям слепить торты и пирожные из снега. Для этого можно использовать тарелки, ведра, формы для печенья и т.п. Их можно тоже раскрасить в разные цвета и украсить рябиной, бусинками и другими безделушками.
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Замороженные мыльные пузыри
Замороженные пузыри ваш ребенок будет воспринимать как произведение искусства. Но для этого следует выбрать действительно морозный день.
Картины из снежок
На коре дерева или стене дома ребенок также может вдавленными снежками сделать котиков, птиц. Если поверхность разрешает, снежки также можно покрасить.
Лабиринт с шариками
Ваши дети могут проложить ходы в глубоком снегу. Затем на снег надо вылить воду (лучше из пульверизатора), чтобы стенки схватились льдом. Следовательно, ребенок сам сможет создать лабиринт, еще и дополнить его цветными шарами.