Следовательно, кроме развлечений и соцсетей, детям советуют читать или слушать книги, а также смотреть познавательные фильмы. Что слушать, читать и смотреть во время зимних каникул читайте в материале.
Читайте Как весело и с пользой провести зимние каникулы: интересные идеи для школьников
Что слушать, смотреть, читать на каникулах
Следовательно, дети могут смело выделить немного времени на такие полезные подкасты, книги, фильмы.
Что слушать
Литература:
- три сезона подкаста "Наша классика" о произведениях украинского и зарубежной литературы;
- подкаст "Книгохранилище" – разговоры с известными писателями, издателями, критиками, литературоведами о книгах и литературе во время войны;
- подкаст о Григории Сковороде ;
- “ Воздушная стихия” – подкаст с современными украинскими классиками;
- " Радиофильм" – художественные и документальные радиофильмы о жизни выдающихся украинцев
Украинский язык:
“ Просто о языке” – анализ нового украинского правописания;
Историческая тематика:
- " Лекарство от амнезии. 30 историй об украинской Независимости" – проект историка и журналиста Вахтанга Кипиани об интересных событиях и явлениях в нашей истории, а также о фигурах и событиях, ставших основой для независимости Украины;
- радиоблог историка Александра Алферова о выдающихся и известных, а также не известных украинцах на протяжении последнего тысячелетия.
Научно-популярная тематика:
- программа "Модуль знаний ": здесь подают простые разъяснения сложных физических явлений, рассказывают о новейших технических разработках, достижениях ученых и т.п."
Музыкальная литература:
- программа "Музыкальные истории" – рассказы о музыке и музыкантах, как для меломанов, так и далеких от классической музыки людей.
Медиаграмотность:
- " ПВО. Противопаническая оборона - подкаст об инструментах информационной войны;
- другие онлайн-ресурсы о медиаграмотности.
К теме "Праздник на каждый день": как интересно спланировать зимние каникулы для детей
Что читать
- Пространство украинской детской книги BaraBooka объявил длинный список лучших детских и подростковых изданий 2022 года;
- список чтение на зимних каникулах;
- зимняя подборка книг от Светланы Ройз.
Что смотреть
- фильмы-победители международного кинофестиваля для детей и подростков Чилдрен Кинофест;
- " Школа без травли» сериал о противодействии буллингу.