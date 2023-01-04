Следовательно, кроме развлечений и соцсетей, детям советуют читать или слушать книги, а также смотреть познавательные фильмы. Что слушать, читать и смотреть во время зимних каникул читайте в материале.

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Что слушать, смотреть, читать на каникулах

Следовательно, дети могут смело выделить немного времени на такие полезные подкасты, книги, фильмы.

Что слушать

Литература:

три сезона подкаста "Наша классика" о произведениях украинского и зарубежной литературы;

подкаст "Книгохранилище" – разговоры с известными писателями, издателями, критиками, литературоведами о книгах и литературе во время войны;

подкаст о Григории Сковороде ;

“ Воздушная стихия” – подкаст с современными украинскими классиками;

" Радиофильм" – художественные и документальные радиофильмы о жизни выдающихся украинцев

Украинский язык:

“ Просто о языке” – анализ нового украинского правописания;

Историческая тематика:

" Лекарство от амнезии. 30 историй об украинской Независимости" – проект историка и журналиста Вахтанга Кипиани об интересных событиях и явлениях в нашей истории, а также о фигурах и событиях, ставших основой для независимости Украины;

радиоблог историка Александра Алферова о выдающихся и известных, а также не известных украинцах на протяжении последнего тысячелетия.

Научно-популярная тематика:

программа "Модуль знаний ": здесь подают простые разъяснения сложных физических явлений, рассказывают о новейших технических разработках, достижениях ученых и т.п."

Музыкальная литература:

программа "Музыкальные истории" – рассказы о музыке и музыкантах, как для меломанов, так и далеких от классической музыки людей.

Медиаграмотность:

" ПВО. Противопаническая оборона - подкаст об инструментах информационной войны;

другие онлайн-ресурсы о медиаграмотности.

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Что читать

Пространство украинской детской книги BaraBooka объявил длинный список лучших детских и подростковых изданий 2022 года;

список чтение на зимних каникулах;

зимняя подборка книг от Светланы Ройз.

Что смотреть