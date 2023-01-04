Следовательно, кроме развлечений и соцсетей, детям советуют читать или слушать книги, а также смотреть познавательные фильмы. Что слушать, читать и смотреть во время зимних каникул читайте в материале.

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Что слушать, смотреть, читать на каникулах

Следовательно, дети могут смело выделить немного времени на такие полезные подкасты, книги, фильмы.

Что слушать

Литература:

Украинский язык:

Просто о языке” – анализ нового украинского правописания;

Историческая тематика:

Научно-популярная тематика:

  • программа "Модуль знаний ": здесь подают простые разъяснения сложных физических явлений, рассказывают о новейших технических разработках, достижениях ученых и т.п."

Музыкальная литература:

Медиаграмотность:

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Что читать

  • Пространство украинской детской книги BaraBooka объявил длинный список лучших детских и подростковых изданий 2022 года;
  • список чтение на зимних каникулах;
  • зимняя подборка книг от Светланы Ройз.

Что смотреть