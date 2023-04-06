Це підвищить ваші шанси на вступ: як правильно обрати третій предмет на НМТ
Джерело:osvita
У 2023 році випускники вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Тест містить два обов'язкові та один на вибір предмети для складання.
Чимало абітурієнтів за інерцією мають намір обрати третім предметом англійську мову чи історію. Усе через те, що вони були обов'язковими на ДПА.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Як правильно обрати третій предмет на НМТ
У 2023 році вступник може стати студентом будь-якого вишу з будь-яким набором предметів на НМТ. Але обирати третій предмет для складання варто уважно.
Результати НМТ важливі для вступу у виші ще й тому, адже останні встановлюють певний "поріг" балів, які треба набрати. Тільки у такому разі можна вступити на окремі спеціальності.
Спочатку випускникам радять уважно вивчити таблицю вагових коефіцієнтів. Саме так ви зможете обрати той предмет, який має найбільші коефіцієнти для вступу на вашу спеціальність. Таким чином суттєво підвищите свої шанси навчатись на омріяній спеціальності.
Якщо плануєте вступати на гуманітарну спеціальність, саме історія України чи іноземна мова покращить ваші шанси на вступ.
Також абітурієнтам заздалегідь радять дізнатися вимоги для вступу у виші.
До теми Реєстрація на НМТ-2023: яку додаткову довідку треба вступникам, які вчаться за кордоном
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.