Вступ на бакалаврат 2026: коли подання заяв, творчі конкурси та зарахування

Цьогоріч вступна кампанія для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) стартує 1 липня. Тоді розпочнеться реєстрація електронних кабінетів.

Завершиться вступна кампанія зарахуванням вступників до вишів. Про це інформує Osvita.ua.

Які строки вступної кампанії 2026?

Вступна кампанія складається з кількох етапів: приймання документів, проведення конкурсів, вступних іспитів, співбесід, конкурсного відбору, формування рейтингових списків та зарахування.

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження до електронного кабінету необхідних документів стартує 1 липня. Медогляди, якщо є потреба, необхідно пройти до дня, що передує дню завершення прийманню заяв.

Приймання заяв і документів від вступників розпочинається 19 липня. Реєстрація заяв вступників завершиться о 18.00 1 серпня.

Коли творчі конкурси та співбесіди?

Реєстрація на участь у співбесідах чи творчих конкурсах здійснюється:

для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня;

для вступу виключно на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня.

Творчі конкурси відбуватиметься з 8 по 19 липня включно. Для вступників виключно на контракт – до 1 серпня. Будуть винятки для учасників чемпіонатів Європи або світу, Всесвітніх ігор, Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонату України тощо. Інформацію про строки приймання заяв та документів варто шукати на сайті вишу.

Коли оприлюднять рейтингові списки?

Формують рейтингові списків вступників і надають рекомендації до зарахування не пізніше ніж 6 серпня. Хто їх отримав, має виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 11 серпня.

Зарахування на бюджет або на контракт за заявою з пріоритетністю відбуватиметься не пізніше ніж 13 серпня.

Зарахування за кошти цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) – не пізніше ніж 30 серпня.

Переведення на вакантні бюджетні місця та на місця за кошти цільових пільгових державних кредитів відбувається не пізніше ніж 20 серпня.

Надання другої хвилі рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на контракт, буде не раніше ніж 14 серпня.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Коли вступ на інші форми навчання (крім денної)?

Строки приймання заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за іншими (крім денної) формами навчання будуть такими самими, як на денну. Виші при цьому визначають строки приймання заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на контракт. Може бути одна або декілька сесій реєстрації заяв. Перша починається не раніше ніж 1 вересня.

Зарахування триває не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії приймання заяв і документів і не пізніше ніж 15 жовтня.

Робота електронних кабінетів вступників закінчується 15 жовтня.

Які новації вступної кампанії 2026 на бакалаврат?

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у телеграмі розповідав про основні нововведення цієї вступної кампанії. Це такі: