Прохідний бал для вступу в аспірантуру значно підвищили

Міністерство освіти і науки України дещо змінило умови вступу в аспірантуру 2024 року. Тепер абітурієнти, які обов’язково складатимуть єдиний вступний іспит, повинні набрати не менше 150 балів за кожен компонент іспиту.

Про це вказано в оновленому Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

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Який бал повинні набрати на іспиті вступники в аспірантуру

Так, цьогоріч умовою допуску на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва є успішне складання ЄВІ з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів.

Майбутній аспірант повинен під час складання блоку ЄВІ з іноземної мови набрати не менше 16 тестових балів. А за блок ТЗНК – не менше 17 тестових балів. Їх згодом переведуть у рейтингову шкалу.

Якщо майбутній аспірант має результати ЄВІ 2023 року, то альтернативним допуском може бути торішній результат з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Зауважимо, що 2024 року на магістратуру й аспірантуру в Україні вступатиме значна кількість чоловіків. У Міносвіти України стривожені такою ситуацією. Заступник міністра Михайло Винницький заявив, що "цього року кількість зареєстрованих вже перевищила 200 тисяч з величезною кількістю мужчин старшого віку, які, очевидно, мають свої причини реєструватися та бажати вступити на освітні програми".

Чи можна подати сертифікат на знання мови замість іспиту

В Україні під час вступу до аспірантури більше не зараховуватимуть сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови замість результатів вступних іспитів.

Для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково треба надати результати єдиного вступного іспиту.

Під час підготовки до блоку з іноземної мови варто ретельно опрацювати тестові завдання за минулі роки.