Як вступити в аспірантуру в Україні у 2024 році

Недавно у Міносвіти України повідомили ключові деталі вступної кампанії в аспірантуру 2024 року. Цьогоріч відбір відбуватиметься на основі конкурсних випробувань.

Деталі містить відповідний Порядок прийому. Що потрібно знати абітурієнтам, читайте далі.

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Що треба знати про вступ в аспірантуру 2024

2024 року вступники в аспірантуру повинні скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Також мають надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Це випробування складається з тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови на вибір вступника:

англійської;

французької;

німецької;

іспанської.

Єдиний вступний іспит треба скласти цьогоріч або подати результати за 2023 рік. Крім цього, діють такі правила:

оцінка за тест з іноземної мови має бути не менше ніж 130 балів; оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.

Календарний план, програми та ЄВІ мають єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури.

Український центр оцінювання якості освіти також схвалив загальні характеристики тестів ЄВІ:

кількість завдань;

форми тестових завдань;

час, відведений на їх виконання;

схеми нарахування балів.

Детальніше можна ознайомитись за посиланням.

Після складання іспиту, дані про результати ЄВІ вносять до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

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Хто може не складати іспит

Іспит з іноземної мови для вступу в аспірантуру можуть не складати:

абітурієнти, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (Cambridge English, TestDaF, TOEFL, IELTS, DELF, DALF), які підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2 (тобто, ці вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури й не складати ЄВІ).

Ці сертифікати прирівнюють до вступного іспиту з іноземної мови (найвищий бал).

Інформацію про міжнародний сертифікат також вносять до ЄДЕБО.