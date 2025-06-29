Таблиця переведення тестових балів ЄВВ для аспірантів у шкалу 100 – 200

Невдовзі стартує вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. Усі абітурієнти повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень.

Результатом виконання тесту ЄВВ є певна кількість тестових балів. Їх для вступу для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтв треба перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як перевести тестові бали для вступу в аспірантуру у 2025 році

Аби отримати право брати участь у конкурсному відборі до аспірантури, вступник має подолати пороговий бал. Тобто набрати щонайменше 25 тестових балів за виконаний тест ЄВВ.

Ці 25 тестових балів дорівнюватимуть 100 рейтинговим балам для вступу.

Майбутнім аспірантам при цьому варто ознайомитись з таблицею переведення тестових балів ЄВВ у рейтингові, які будуть використані для участі в конкурсному відборі. Її затвердило Міністерство освіти і науки України.

Таблиця переведення тестових балів ЄВВ з методології наукових досліджень для вступу для здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв до шкали 100 – 200

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200 25 100 26 101 27 102,5 28 104 29 105 30 106,5 31 108 32 109 33 110,5 34 112 35 113 36 114,5 37 116 38 117 39 118,5 40 120 41 121 42 122,5 43 124 44 125 45 126,5 46 128 47 129 48 130,5 49 132 50 133 51 134,5 52 136 53 137 54 138,5 55 140 56 141 57 142,5 58 144 59 145 60 146,5 61 148 62 149 63 150,5 64 152 65 153 66 154,5 67 156 68 157 69 158,5 70 160 71 161 72 162,5 73 164 74 165 75 166,5 76 168 77 169 78 170,5 79 172 80 173 81 174,5 82 176 83 177 84 178,5 85 180 86 181 87 182,5 88 184 89 185 90 186,5 91 188 92 189 93 190,5 94 192 95 193 96 194,5 97 196 98 197 99 198,5 100 200

Зазначимо, що ЄВІ / ЄВВ відбуватиметься у межах двох сесій:

основна : 07– 28 липня;

: 07– 28 липня; додаткова: 18–28 серпня 2025 року.

Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 8 серпня, а додаткової – до 3 вересня 2025 року.

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