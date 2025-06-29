Таблиця переведення тестових балів ЄВВ для аспірантів у шкалу 100 – 200
- Вступники в аспірантуру у 2025 році повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень.
- Тестові бали ЄВВ потрібно перевести в шкалу 100 – 200 балів.
Невдовзі стартує вступна кампанія в аспірантуру у 2025 році. Усі абітурієнти повинні подати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень.
Результатом виконання тесту ЄВВ є певна кількість тестових балів. Їх для вступу для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтв треба перевести в оцінки за шкалою 100 – 200 балів, інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Як перевести тестові бали для вступу в аспірантуру у 2025 році
Аби отримати право брати участь у конкурсному відборі до аспірантури, вступник має подолати пороговий бал. Тобто набрати щонайменше 25 тестових балів за виконаний тест ЄВВ.
Ці 25 тестових балів дорівнюватимуть 100 рейтинговим балам для вступу.
Майбутнім аспірантам при цьому варто ознайомитись з таблицею переведення тестових балів ЄВВ у рейтингові, які будуть використані для участі в конкурсному відборі. Її затвердило Міністерство освіти і науки України.
Таблиця переведення тестових балів ЄВВ з методології наукових досліджень для вступу для здобуття ступеня доктора філософії/ доктора мистецтв до шкали 100 – 200
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|25
|100
|26
|101
|27
|102,5
|28
|104
|29
|105
|30
|106,5
|31
|108
|32
|109
|33
|110,5
|34
|112
|35
|113
|36
|114,5
|37
|116
|38
|117
|39
|118,5
|40
|120
|41
|121
|42
|122,5
|43
|124
|44
|125
|45
|126,5
|46
|128
|47
|129
|48
|130,5
|49
|132
|50
|133
|51
|134,5
|52
|136
|53
|137
|54
|138,5
|55
|140
|56
|141
|57
|142,5
|58
|144
|59
|145
|60
|146,5
|61
|148
|62
|149
|63
|150,5
|64
|152
|65
|153
|66
|154,5
|67
|156
|68
|157
|69
|158,5
|70
|160
|71
|161
|72
|162,5
|73
|164
|74
|165
|75
|166,5
|76
|168
|77
|169
|78
|170,5
|79
|172
|80
|173
|81
|174,5
|82
|176
|83
|177
|84
|178,5
|85
|180
|86
|181
|87
|182,5
|88
|184
|89
|185
|90
|186,5
|91
|188
|92
|189
|93
|190,5
|94
|192
|95
|193
|96
|194,5
|97
|196
|98
|197
|99
|198,5
|100
|200
Зазначимо, що ЄВІ / ЄВВ відбуватиметься у межах двох сесій:
- основна: 07– 28 липня;
- додаткова: 18–28 серпня 2025 року.
Оголошення результатів основної сесії вступних випробувань відбудеться до 8 серпня, а додаткової – до 3 вересня 2025 року.
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