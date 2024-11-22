Вступ в аспірантуру 2025: як відбуватимуться ЄВІ та ЄФВВ

У 2025 році для вступу в аспірантуру потрібні будуть результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). А також – єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з філософії науки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Відповідні дані містить проєкт Порядку прийому до вишів, який оприлюднило Міносвіти України для обговорення.

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Що відомо про Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдиний вступний іспит – це форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра.

Аби успішно скласти іспит, вступник має набрати як мінімум по 150 рейтингових балів за кожен блок тесту. Тест ЄВІ містить два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).

Блок тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) охоплює 33 завдання. Тест містить два компоненти: вербально-комунікативний (18 завдань) і логіко-аналітичний (15 завдань).

Тест містить завдання двох форм:

10 завдань на заповнення пропусків у мікротекстах;

23 завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Усі завдання укладені відповідно до програми тесту загальної навчальної компетентності.

На виконання блоку передбачили 75 хвилин. За його виконання можна буде отримати максимум 33 тестових бали.

Блок з іноземної мови складається з двох частин: читання і використання мови – і охоплює 30 завдань:

6 завдань на встановлення відповідності (треба дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів; твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань);

5 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;

19 завдань на заповнення пропусків у тексті (треба доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів).

За виконання цих завдань можна буде отримати максимум 30 тестових балів.

Ці завдання укладені відповідно до програми тесту з іноземних мов.

На виконання блоку передбачили 45 хвилин.

Отримані учасником тестові бали за кожен окремий блок переводять у рейтингові бали за шкалою 100 – 200.

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Що відомо про Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

Єдине фахове вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми рівня PhD.

Цей єдиний загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит, що зазвичай проводили виші.

Завдання тесту укладуть відповідно до програми тесту з філософії науки, яка погодять пізніше.

Для успішного складання випробування майбутнім аспірантам буде достатньо набрати як мінімум 100 рейтингових балів.