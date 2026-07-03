Вступники в аспірантуру повинні зареєструвати електронний кабінет

Майбутні аспіранти Україні повинні до 15 жовтня створити електронний кабінет вступника. Через нього і відбуватиметься вступ.

Про це інформує Osvita.ua. Реєструвати електронний кабінет треба на сайті ЄДБО.

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Що мають знати вступники в аспірантуру

Також після створення е-кабінету у ньому майбутній аспірант, що належить до пільгових категорій, зможе подати заяву на участь у співбесіді замість ЄВІ та іспиті з методології наукових досліджень замість ЄВВ.

Для цього вступник має внести інформацію в модулі кабінету: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Подавати такі заяви необхідно до 18:00 27 липня (у разі вступу на бюджет) і до 18:00 20 серпня (у разі вступу на контракт).

Після складання вступних іспитів через е-кабінет відбудеться подання заяв на вступ. Триватиме для майбутніх аспірантів з 7 до 25 серпня.

Зарахування вступників в аспірантуру, які успішно пройшли конкурсний відбір, відбудеться не пізніше ніж 14 вересня.

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