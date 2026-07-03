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Освіта Освіта в Україні Коли вступники в аспірантуру повинні зареєструвати електронний кабінет
3 липня, 15:16
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Вступники в аспірантуру повинні зареєструвати електронний кабінет

Марія Волошин

Майбутні аспіранти Україні повинні до 15 жовтня створити електронний кабінет вступника. Через нього і відбуватиметься вступ.

Про це інформує Osvita.ua. Реєструвати електронний кабінет треба на сайті ЄДБО.

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Що мають знати вступники в аспірантуру

Також після створення е-кабінету у ньому майбутній аспірант, що належить до пільгових категорій, зможе подати заяву на участь у співбесіді замість ЄВІ та іспиті з методології  наукових досліджень замість ЄВВ. 

Для цього вступник має внести інформацію в модулі кабінету: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".

Подавати такі заяви необхідно до 18:00 27 липня (у разі вступу на бюджет) і до 18:00 20 серпня (у разі вступу на контракт).

Після складання вступних іспитів через е-кабінет відбудеться подання заяв на вступ. Триватиме для майбутніх аспірантів з 7 до 25 серпня.

Зарахування вступників в аспірантуру, які успішно пройшли конкурсний відбір, відбудеться не пізніше ніж 14 вересня.

Дивіться також Стартувала реєстрація вступників на творчі конкурси та співбесіди 

Вступна кампанія 2026: останні новини

  • 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
  • 1 липня розпочався ключовий етап вступної кампанії 2026 року. З цього дня стартує і реєстрація електронних кабінетів, необхідних для подання заяв про вступ у магістратуру.
  • Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
  • Також вже розпочалася реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах та індивідуальних співбесідах у вишах.

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