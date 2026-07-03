Об этом сообщает Osvita.ua. Зарегистрировать электронный кабинет нужно на сайте ЕДБО.

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Что нужно знать абитуриентам в аспирантуру

Кроме того, после создания электронного кабинета будущий аспирант, относящийся к льготным категориям, сможет подать заявление на участие в собеседовании вместо ЕВИ и экзамена по методологии научных исследований вместо ЕВВ.

Для этого абитуриент должен внести информацию в модули кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Подавать такие заявления необходимо до 18:00 27 июля (в случае поступления на бюджет) и до 18:00 20 августа (в случае поступления на контракт).

После сдачи вступительных экзаменов через электронный кабинет начнется подача заявлений на поступление. Для будущих аспирантов она продлится с 7 по 25 августа.

Зачисление абитуриентов в аспирантуру, успешно прошедших конкурсный отбор, состоится не позднее 14 сентября.

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