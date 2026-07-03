Про це інформує Osvita.ua. Реєструвати електронний кабінет треба на сайті ЄДБО.
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Що мають знати вступники в аспірантуру
Також після створення е-кабінету у ньому майбутній аспірант, що належить до пільгових категорій, зможе подати заяву на участь у співбесіді замість ЄВІ та іспиті з методології наукових досліджень замість ЄВВ.
Для цього вступник має внести інформацію в модулі кабінету: "Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)".Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Подавати такі заяви необхідно до 18:00 27 липня (у разі вступу на бюджет) і до 18:00 20 серпня (у разі вступу на контракт).
Після складання вступних іспитів через е-кабінет відбудеться подання заяв на вступ. Триватиме для майбутніх аспірантів з 7 до 25 серпня.
Зарахування вступників в аспірантуру, які успішно пройшли конкурсний відбір, відбудеться не пізніше ніж 14 вересня.
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Вступна кампанія 2026: останні новини
- 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.
- 1 липня розпочався ключовий етап вступної кампанії 2026 року. З цього дня стартує і реєстрація електронних кабінетів, необхідних для подання заяв про вступ у магістратуру.
- Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
- Також вже розпочалася реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах та індивідуальних співбесідах у вишах.