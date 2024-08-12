Кого зі вступників на бакалаврат зарахували на бюджет, а хто втратив таке право

В Україні триває вступна кампанія до вишів у 2024 році. Абітурієнтів, які отримали рекомендації до зарахування на бюджет і виконали вимоги ЗВО, вже зарахували на навчання.

Відповідні накази про зарахування підписали у закладах вищої освіти. Що мають знати вступники, читайте далі.

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Вступників на бакалаврат зарахували на бюджетну форму

Якщо вступник не виконав вимоги, тобто не підтвердив вибір закладу освіти й не підписав договір про навчання, він втратив право на зарахування на бюджет. Тож цьогоріч зможе вступити тільки на контракт.

Вступити на контракт за наданими рекомендаціями, які за відкритими та фіксованими (закритими) конкурсними пропозиціями надаватимуть з 9 серпня, абітурієнти зможуть до 30 серпня, коли відбудеться зарахування на контракт.

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Також на небюджетні конкурсні пропозиції абітурієнти зможуть вступити під час додаткового набору, який триватиме до 31 жовтня.