Найбільше заяв подали випускники 9 класів: скільки осіб у 2024 році стали студентами коледжів

Цьогоріч студентами коледжів в Україні стали понад 175 тисяч осіб. Найбільше заяв про вступ подали вступники після 9 класу.

Мовиться про понад 164 тисячі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України про підсумки цьогорічної вступної кампанії.

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Скільки осіб вступили до коледжів у 2024 році

У 2024 році також значно зросла кількість вступників до коледжів на основі повної загальної середньої освіти.

Якщо порівняти з 2023 роком, то тоді вступники після 11 класу подали близько 65 тисяч заяв. Натомість у 2024 році – майже 134 тисячі заяв.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вочевидь, це пов'язано з підвищенням порогового бала НМТ з кожного предмета та зростанням кількості абітурієнтів, які не подолали поріг хоча б з одного предмета мультитесту. Відповідно не змогли вступити до вишів України.

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Які спеціальності стали найпопулярнішими

Найпопулярнішими спеціальностями за кількістю поданих заяв серед вступників до коледжів є такі:

"Медсестринство";

"Підприємництво та торгівля";

"Право";

"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";

"Облік і оподаткування".



Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів у 2024 році / МОН