Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку прийому до коледжів у 2024 році

Міносвіти України оприлюднило проєкт Порядку прийому на навчання для здобуття фахової перевищої освіти у 2024 році. Вступ до коледжів на бюджетну форму відбуватиметься за результатами співбесіди або творчого конкурсу.

А на контрактну – на основі мотиваційних листів. Загалом у документі можна знайти інформацію для вступників та адміністрації про особливості вступу, строки та етапи проведення вступної кампанії в коледжі.

Дивіться також У МОН зробили заяву про об'єднання вишів

Міносвіти оприлюднило проєкт Порядку прийому до коледжів 2024

Вступники також зможуть подати результати НМТ 2022 – 2024 років або ЗНО 2021 року. Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його абітурієнт має створити у визначені терміни.

У 2024 році збережуть усі пільги для визначених Порядком категорій вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Громадське обговорення документа триватиме до 3 лютого. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу olena.shykova@mon.gov.ua.

Які будуть основні зміни вступної кампанії – 2024

Для вступу на бакалаврат у виш абітурієнт може подати результати ЗНО 2021 року або НМТ 2022, 2023, 2024 років.

Для вступу на творчі спеціальності потрібні будуть і результати НМТ, і результати творчого конкурсу.

З 2024 року в Україні виші не здійснюватимуть набір на молодшого бакалавра.

НМТ складатиметься із 4 предметів: 3 обов'язкових і 1 – на вибір.