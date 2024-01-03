А на контрактную – на основе мотивационных писем. В документе можно найти информацию для поступающих и администрации об особенностях поступления, сроках и этапах проведения вступительной кампании в колледже.
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Поступающие также смогут предоставить результаты НМТ 2022 – 2024 годов или ВНО 2021 года. Вступление будет проходить с помощью электронного кабинета. Его абитуриент должен создать в определенные сроки.
В 2024 году сохранят все льготы для определенных Порядком категорий абитуриентов, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе.
Общественное обсуждение документа продлится до 3 февраля. Замечания и предложения можно отправлять по электронному адресу olena.shykova@mon.gov.ua.
Какие будут основные изменения вступительной кампании – 2024
- Для поступления на бакалавриат в вуз абитуриент может подать результаты ВНО 2021 года или НМТ 2022, 2023, 2024 годов.
- Для поступления на творческие специальности потребуются и результаты НМТ и результаты творческого конкурса.
- С 2024 года в Украине вузы не будут производить набор на младшего бакалавра.
- НМТ будет состоять из 4 предметов: 3 обязательных и 1 – по выбору.