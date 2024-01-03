А на контрактную – на основе мотивационных писем. В документе можно найти информацию для поступающих и администрации об особенностях поступления, сроках и этапах проведения вступительной кампании в колледже.

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Поступающие также смогут предоставить результаты НМТ 2022 – 2024 годов или ВНО 2021 года. Вступление будет проходить с помощью электронного кабинета. Его абитуриент должен создать в определенные сроки.

В 2024 году сохранят все льготы для определенных Порядком категорий абитуриентов, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Общественное обсуждение документа продлится до 3 февраля. Замечания и предложения можно отправлять по электронному адресу olena.shykova@mon.gov.ua.

С проектом приказа можно подробно ознакомиться здесь.

Какие будут основные изменения вступительной кампании – 2024